هل يعود كوتينيو الي الدوري الانجليزي

انتقل اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الي صفوف نظيره نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2018 بمبلغ قدره 160 مليون يورو.







وفشل اللاعب البرازيلي في إثبات قدراته مع النادي الكتالوني الذي قرر إعارته لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019 لمدة موسم مع بند الشراء نهائيا في نهائية الموسم لكن ذكرت العديد من التقارير الألمانية و الاسبانية رغبة نادي بايرن ميونيخ الألماني في عدم تفعيل بند الشراء النهائي بسبب سعر اللاعب الكبير.





بينما قررت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو عدم رغبتها في عودة اللاعب من الجديد الذي يفضل أيضا الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نهائيا عن صفوف نادي برشلونة الاسباني بعد نهاية فترة إعارته مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.