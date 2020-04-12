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هل يعود كوتينيو الي الدوري الانجليزي

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:47 ص
كوتينيو
كوتينيو
علي ماهر حلمي
انتقل اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الي صفوف نظيره نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2018 بمبلغ قدره 160 مليون يورو.


وفشل اللاعب البرازيلي في إثبات قدراته مع النادي الكتالوني الذي قرر إعارته لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019 لمدة موسم مع بند الشراء نهائيا في نهائية الموسم لكن ذكرت العديد من التقارير الألمانية و الاسبانية رغبة نادي بايرن ميونيخ الألماني في عدم تفعيل بند الشراء النهائي بسبب سعر اللاعب الكبير.


بينما قررت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو عدم رغبتها في عودة اللاعب من الجديد الذي يفضل أيضا الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نهائيا عن صفوف نادي برشلونة الاسباني بعد نهاية فترة إعارته مع نادي بايرن ميونيخ الألماني.


وذكرت العديد من التقارير الأوربية رغبة اللاعب الدولي البرازيلي في العودة لصفوف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ويعد نادي تشيلسي هو الأقرب لضم اللاعب من النادي الكتالوني خلال الصيف المقبل لكن دخل مؤخرا نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صراع قوي لضم اللاعب خلال الصيف القادم لتعزيز خط هجوم الفريق اللندني.

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