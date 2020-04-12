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هل يقوم الأهلي بتجميد أحمد فتحي بعد إنتقاله لبيراميدز؟

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن نادي بيراميدز ضم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسميًا فى صفقة إنتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وعلق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، على مصير مشاركة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر بالفترة المتبقية من الموسم، بعذ توقيعه لبيراميدز.


وأكد الصقر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "من الصعب جدا مشاركة فتحي في تشكيل الأهلي الفترة المقبلة بعد إعلان بيراميدز الحصول على توقيعه".


وتابع: "اعتقد الأهلي صعب يعتمد على خدمات أحمد فتحي في الفترة المتبقية بسبب الجماهير أيضا التي تهاجم اللاعب".

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