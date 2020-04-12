هل يقوم الأهلي بتجميد أحمد فتحي بعد إنتقاله لبيراميدز؟

أعلن نادي بيراميدز ضم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسميًا فى صفقة إنتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

أعلن نادي بيراميدز ضم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسميًا فى صفقة إنتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.