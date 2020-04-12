عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول





قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس الماضي، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين الموافق 23 مارس الماضي، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول.





وتابع المسؤول: فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً جديداً ينص بالموافقة على تمديد العمل بحظر التجول وحتى إشعار آخر، وذلك وفق المعدلات والمؤشرات الحالية لتفشي فيروس كورونا.





هذا وتعلن ووزارة الداخلية ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته على استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة، التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.



