Advertisements

"مصر تقدر".. إلهام شاهين تشارك في مبادرة "الفجر الفني" لعلاج "كورونا"

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

شاركت النجمة إلهام شاهين، في المبادرة التي أطلقها "الفجر الفني "وذلك بعنوان" خليك في بيتك" لدعم البلاد في الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.

ونشرت إلهام شاهين، البوستر الخاص بالحملة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: "مصر تقدر خليك في بيتك ".

يشار إلي أن العديد من نجوم الفن بالوطن العربي حرصوا علي المشاركة في مبادرة "الفجر الفني"، التي أطلقت من أجل دعم للعلاج من فيروس كورونا، الذي انتشر العالم.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ ساعتين

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

12:46 ص

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

11:28 م

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

09:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي