"مصر تقدر".. إلهام شاهين تشارك في مبادرة "الفجر الفني" لعلاج "كورونا"





شاركت النجمة إلهام شاهين، في المبادرة التي أطلقها "الفجر الفني "وذلك بعنوان" خليك في بيتك" لدعم البلاد في الوقاية ومكافحة فيروس كورونا.ونشرت إلهام شاهين، البوستر الخاص بالحملة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت: "مصر تقدر خليك في بيتك ".يشار إلي أن العديد من نجوم الفن بالوطن العربي حرصوا علي المشاركة في مبادرة "الفجر الفني"، التي أطلقت من أجل دعم للعلاج من فيروس كورونا، الذي انتشر العالم.