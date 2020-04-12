وفاء عامر تنضم لمبادرة "الفجر الفني" خليك في بيتك





انضمت النجمة وفاء عامر، الحملة التي أطلقها "الفجر الفني" وذلك بعنوان" خليك في بيتك" لدعم البلاد في مكافحة فيروس كورونا.ونشرت وفاء عامر؛ صورة البوستر الدعائي لحملة "الفجر الفني" "خليك في بيتك" عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "مصر تقدر.. خليك في بيتك".يذكر أن أخر أعمال الفنانة وفاء عامر،" مسلسل "إلا أنا "التي شاركت في بطولة أول قصص المسلسل والتي كانت تحمل عنوان" بنات موسى "وحققت نجاح كبير عقب عرضها عبر شاشات التلفزيون.مسلسل "إلا أنا "هو ينتمي لنوعية المسلسلات القصص وفي كل ثلاث حلقات يعرض قصة جديدة بنجوم مختلفة، وبعد عرض اول قصة تم تإجيلة لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.