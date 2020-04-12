"الأطباء" تعلق على حادث دفن طبيبة "شبرا البهو": صدمة (فيديو)

علق الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء على امتناع الأهالي عن دفن موتي كورونا في المقابر قائلا: "كورونا مش بيمشي على رجليه".

وطالب "طاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، السبت، بتطبيق الإجراءات الصحية السليمة في الدفن، أهمها الاحتياطات أثناء الغُسل، وهي ارتداء الشخص الذي يقوم بهذه المهمة مستلزمات الوقاية الشخصية الصحيحة، وأن يتم تكفين المريض وتغليفه بالبلاستيك، وأثناء الدفن يكون هناك عددًا قليلًا من المشاركين، والتخلص من مستلزمات الوقاية بعد الدفن.

إلى أن ما حدث في دفن طبيب "شبرا البهو"، يمثل صدمة شديدة، لحائط الصد الأول وهم الأطباء وهو أمر في غاية السوء.

وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن ما حدث في دفن طبيب "شبرا البهو"، يمثل صدمة شديدة، لحائط الصد الأول وهم الأطباء وهو أمر في غاية السوء.

الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.





ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر.





وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.





إلى ذلك، أفادت وزارة الداخلية، بأن بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات (طبيبة) التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.





وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن ما حدث كان استجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة.



