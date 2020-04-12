تعليق أحمد حسن على تقليص عدد الأجانب فى الدوري المصري









و علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، على القرار الذي تدرسه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتقليص عدد الأجانب.









وأكد الصقر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب مفيد للكرة المصرية وسيحل أزمة الهجوم" .









وأوضح: "نعاني من أزمة كبيرة في مركز رأس الحربة بسبب أن جميع الفرق المصرية وخاصة الفرق الكبيرة تعتمد على المهاجمين الأجانب والدليل الأهلي والزمالك وبيراميدز"

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى لإصدار قرار رسمي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية المصرية.