Advertisements

تعليق أحمد حسن على تقليص عدد الأجانب فى الدوري المصري

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى لإصدار قرار رسمي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية المصرية. 


 وعلق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، على القرار الذي تدرسه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتقليص عدد الأجانب.  


وأكد الصقر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب مفيد للكرة المصرية وسيحل أزمة الهجوم" .


وأوضح: "نعاني من أزمة كبيرة في مركز رأس الحربة بسبب أن جميع الفرق المصرية وخاصة الفرق الكبيرة تعتمد على المهاجمين الأجانب والدليل الأهلي والزمالك وبيراميدز"

أخبار تهمك

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ ساعتين

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

12:46 ص

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

11:28 م

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

09:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي