"ما محبة إلا بعد عداوة".. بعد خلاف سنوات هيفاء وهبي مع إليسا في "هغني كمان"



وتناسا كلاهما الخلافات التي حدثت بينهما حيث ظهرت النجمتين مع بعض في أكثر من مناسبة، كما بادرت هيفاء بتهنئة إليسا، بعد شفائها من مرض السرطان، وأيضا دعمتها بعد قرار اعتزالها الغناء بسبب ما تعرضت له من قبل بعض الأشخاص.



وفاجأت إليسا، جمهورها بظهور هيفاء وهبي، معها في فيديو كليب جديد"هغني كمان وكمان" التي طرحته ضمن ألبومها الجديد وذلك يعتبر أول تعاون لهم وبتلك الخطوة تأكد للجميع أنه بعد الخلافات الطويلة أصبحت علاقة إليسا بهيفاء جيدة جدًا وتنم عن الصداقة والمحبة.





استطاعت النجمة اللبنانية إليسا، تجاوز الخلافات مع الفنانة هيفاء وهبي، التي استمرت لعدة سنوات وكانت حديث الإعلام.وكانت بدأت خلافات بين النجمتين منذ سنوات وكانت دائما كل منهم تهاجم الثانية، حيث قالت هيفاء خلال لقاء تلفزيونى، أن إليسا، تغار منها وإنها أصبحت مثل السيارة القديمة.ولم ترد إليسا إلا بعد مرور وقت على ذلك، حيث صرحت خلال استضافتها في إحدى حلقات برنامج "الحكم" الذي قدمته الإعلامية وفاء الكيلاني بأن هيفاء لا تمتلك الموهبة وأنها حققت شهرتها من لا شيء.