مرتضى منصور يكشف لماذا لم ينتقل فتحي ليبراميدز وأسباب رفضه التعاقد مع نجم الأهلي





وتابع : الزمالك لم يدخل في اي مفاوضات مع وليد سليمان من بعيد او قريب، انا لا احتاج "بودي جارد" في الملعب، مثل وليد سليمان الذي قام بالإعتداء على أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك في ابو ظبي، خلال مباراة السوبر المصري.

وأضاف : أقول هذه الأمور من اجل ان تتفهم جماهير الأهلي حقيقة محمود الخطيب الذي قام بمحاولة إفساد انتقال فتحي لبيراميدز، بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع الأهلي.