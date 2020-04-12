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مرتضى منصور يكشف لماذا لم ينتقل فتحي ليبراميدز وأسباب رفضه التعاقد مع نجم الأهلي
الأحد 12/أبريل/2020 - 01:38 ص
رامي بشاي
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس انتقال أحمد فتحي لاعب الأهلي إلى صفوف بيراميدز اعتبارا من الموسم المقبل.
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بالتحايل على مسؤولي بيراميدز من أجل عدم الانتقال إليهم بعد علمه بإمكانية انضمام اللاعب إلى الزمالك.
وأضاف : أقول هذه الأمور من اجل ان تتفهم جماهير الأهلي حقيقة محمود الخطيب الذي قام بمحاولة إفساد انتقال فتحي لبيراميدز، بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع الأهلي.
وتابع : الزمالك لم يدخل في اي مفاوضات مع وليد سليمان من بعيد او قريب، انا لا احتاج "بودي جارد" في الملعب، مثل وليد سليمان الذي قام بالإعتداء على أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك في ابو ظبي، خلال مباراة السوبر المصري.