Advertisements

مرتضى منصور يكشف لماذا لم ينتقل فتحي ليبراميدز وأسباب رفضه التعاقد مع نجم الأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس انتقال أحمد فتحي لاعب الأهلي إلى صفوف بيراميدز اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك بأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بالتحايل على مسؤولي بيراميدز من أجل عدم الانتقال إليهم بعد علمه بإمكانية انضمام اللاعب إلى الزمالك.

وأضاف : أقول هذه الأمور من اجل ان تتفهم جماهير الأهلي حقيقة محمود الخطيب الذي قام بمحاولة إفساد انتقال فتحي لبيراميدز، بعد رفض اللاعب تجديد عقده مع الأهلي.

وتابع : الزمالك لم يدخل في اي مفاوضات مع وليد سليمان من بعيد او قريب، انا لا احتاج "بودي جارد" في الملعب، مثل وليد سليمان الذي قام بالإعتداء على أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك في ابو ظبي، خلال مباراة السوبر المصري.

أخبار تهمك

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ ساعتين

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

على طريقة كهربا.. نجم الزمالك الهارب يقترب من بطل إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

12:46 ص

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

11:28 م

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

09:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي