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مفاجأة صادمة بشأن الراحلين عن مانشستر يونايتد في الصيف

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:43 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي


اقترب سوق الانتقالات الصيفية القادم من الإنطلاق مع بداية شهر يونيو في حالة استقرت الأوضاع في العالم وانطلق الميركاتو في موعده.



ويجهز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة بشأن الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وحسب ما كشفته التقارير الصحفية فإنه هناك حوالي 6 لاعبين مرشحين للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في الصيف القادم.



وأشارت التقارير إلى أن اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف اليونايتد في الصيف هم بول بوجبا وجيسي لينجارد وألكسيس سانشيز وفيل جونز وأندرياس بيريرا كريس سمولينج.



كما ذكرت التقارير أن أولي سولشاير يرغب في بيع هؤلاء اللاعبين والاستفادة منهم ماديا لضم صفقات قوية في الصيف على رأسها جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.



ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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