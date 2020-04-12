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حمد ابراهيم ردا على حسن نصر: "المصري ارتقى معنا 13 مركز"

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:48 ص
المصري
المصري
أحمد شاكر
استنكر حمد ابراهيم مدرب عام المصري السابق والمقاصة الحالي تصريحات حسن نصر الاخيرة ضد ايهاب جلال.

وقال حمد خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حسن نصر زميل لنا ولعبنا سويا ونحترمه جدا".

واضاف: إيهاب جلال مش تحت التقييم، حسن نصر شعر بالظلم عندما رحل عن اهلي طرابلس وعاد الى مصر.

واشار: مع اهلي طرابلس تعادلنا ذهابا وايابا مع الوداد المغربي وخرجنا من البطولة بركلات الترجيح، وكان هناك تمسك بنا قبل الرحيل ولكن الظروف الامنية هناك كانت صعبة.

 واكد : نصر هو من طلب من مسئولي المصري ضم ايهاب جلال، واستطعنا احتلال المركز ال4 مع الفريق البورسعيدي بعدما كان الفريق بالمركز ال17.

واضاف:عندما تولينا مسئولية المصري كانت علاقة مصطفى كمال منتهية مع الاهلي، ولذلك قررنا ضمه لنا وفضلناه عن حسن نصر لانه عمل معنا من قبل.

وعن تصريحات حسن نصر ضد ايهاب جلال قال ابراهيم : لا يوجد خصومة بينه وبين جلال، من حقه ابداء رأيه الفني، ولكن من غير المنطقي ان يتحدث حلقة كاملة عن ايهاب جلال.

وعن عدم تحمل ايهاب جلال الضغط الجماهيري قال : ليس ذنبنا عدم السماح لجمهور المصري بحضور التدريبات والمباريات، امر ليس في ايدينا.

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