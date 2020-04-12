حسن نصر: إيهاب جلال "ملوش انجازات" .. وحمد ابراهيم "بياكل عيش"

يرى حسن نصر مدرب حراس النادي المصري السابق، ان ايهاب جلال لم يحقق اي انجاز خلال مشواره التدريبي.





وقال نصر خلال حواره مع هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد: لم أهاجم ايهاب جلال الا بعدما طلبت الجماهير رحيله بسبب سوء النتائج.





واكد: ابلغت الادارة ان جلال لن يتحمل الضغط الجماهيري في بورسعيد.





واشار: ارى ان جلال لم ينجح مع الزمالك ولم يحقق اي انجاز خلال مسيرته الشخصية.





واكد : حزنت لما قاله عني حمد ابراهيم وعن شخصي، انا اعمل بالتدريب منذ 17 عام، اين كان ايهاب جلال حينها؟!





واضاف: حمد ابراهيم يتحدث بهذا الشكل من أجل "أكل عيشه"





وعن اهم من قام بتدريبهم قال : امير عبد الحميد انضم للمنتخب بعدما عاد بمستواه معي في المصري وايضا الشناوي اصبح حارس مصر الاول عندما كان معي.





وبسؤاله عن امكانية عودة حسام حسن لتدريب المصري قال : أرفض عودته بعد رحيله المفاجىء عن الفريق









وافصح :"قدمت فترة جيدة مع الداخلية، وفي ذلك الوقت طلبني ايهاب جلال للعمل معه في اهلي طرابلس"





واردف: تحدثت مع علاء عبد العال الذي رحب برحيلي وبالفعل عملت مع جلال في ليبيا لمدة اربعة أشهر.





وافصح: خلال تواجدي في ليبيا طلب النادي المصري عودتي مع ميمي عبد الرازق وبالفعل تحدثت مع جلال وعدت للنادي المصري، ووقتها وعدني جلال انه اذا تولى مسئولية الفريق البورسعيدي سوف أكون معه في الجهاز الفني.





وتابع: ولكن بعد ذلك تولى جلال مسئولية المصري وتحدث مع الادارة وتمسك بمصطفى كمال ولم يطلب ضمي.





واتم: عملت مع اكثر من مدرب، مثل طلعت يوسف وعلاء عبد العال ومحمد يوسف، ولكني "مرتاحتش نفسياً في الشغل" مع ايهاب جلال، شخصيتي غير شخصيته.