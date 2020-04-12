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أول تعليق من شقيق الملحن خالد عادل بعد وفاته

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
توفي أمس السبت الملحن خالد عادل، بعد صراع طويل مع المرض داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.

ونشر شقيق الملحن خالد عادل، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "الدوام لله وإنا لله وإنا اليه راجعون.. 
أخويا الملحن خالد عادل، فى ذمة الله بعد صراع طويل مع المرض.. الدفنة بمسقط رأسه بالمحلة الكبرى".

يذكر أن الملحن خالد عادل، وجه استغاثة من مستشفى شبرا، بزملائه نجوم الفن وقال تامر حسني، خاين وذلك من خلال بث مقطع فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

إلى أن شقيقه نفي ذلك من خلال منشور، واعتذر لتامر حسني، وأكد ان خالد عادل، ليس في حالتة الطبيعية ولا يدري بالذي يفعله، موضحًا أن تامر تكلف بمصاريف علاجه ونقله لمستشفى خاصة.
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