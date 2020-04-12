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خبير لوائح: سيتم تغريم بيراميدز في حالة عدم مخاطبة الأهلي بشأن ضم فتحي

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:52 ص
فتحي
فتحي
محمد جمال
أعلن نادى بيراميدز عن ضم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، رسميًا فى صفقة إنتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع المارد الأحمر.


وكشف محمد بيومي، خبير اللوائح، عن مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الى صفوف نادي بيراميدز.

وقال بيومي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "سيتم تغريم بيراميدز في حالة عدم مخاطبتهم للأهلي قبل ضم أحمد فتحي".

وأوضح: "اللوائح تنص أنه يجب على إدارة بيراميدز إخطار إدارة النادي الأهلي بالحصول على توقيع فتحي".

وتابع: "لو لم تقوم إدارة بيراميدز بإبلاغ الأهلي، فانه من المقرر توقيع عقوبة عليهم".

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