خبير لوائح: سيتم تغريم بيراميدز في حالة عدم مخاطبة الأهلي بشأن ضم فتحي











وتابع: "لو لم تقوم إدارة بيراميدز بإبلاغ الأهلي، فانه من المقرر توقيع عقوبة عليهم". وأوضح: "اللوائح تنص أنه يجب على إدارة بيراميدز إخطار إدارة النادي الأهلي بالحصول على توقيع فتحي". وقال بيومي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "سيتم تغريم بيراميدز في حالة عدم مخاطبتهم للأهلي قبل ضم أحمد فتحي".

وكشف محمد بيومي، خبير اللوائح، عن مفاجأة بشأن انتقال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الى صفوف نادي بيراميدز.