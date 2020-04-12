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أحمد حسن يضع خطة لحل أزمة الدرجتين الثالثة والرابعة

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي الأتحاد المصري لكرة القدم على وضع حلول لأزمات الدرجات الثالثة والرابعة فى الكرة المصرية.

ووضع أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، خطة لحل أزمة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقال الصقر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لو كل نادي في الدوري الممتاز مليون جنيه، هيتم جمع 18 مليون وربما تزيد لقدرة بعض الأندية على دفع مبلغ أكبر".

وتابع: "واتحاد الكرة يدعم ب4 مليون ومثلهم من وزارة الشباب، وبكده هيكون هناك 25 مليون جنيه من المنظومة الرياضية بخلاف رجال الأعمال واللاعبين المقتدرين".

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