Advertisements
سعاد ماسي تقترب من اقتناص لقب الأفضل في إفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز Songlines العالمية
الأحد 12/أبريل/2020 - 02:56 ص
تقترب الفنانة والمؤلفة سعاد ماسي، من الاستحواذ على لقب الأفضل في القارة السمراء، باقتناصها بطاقة الترشح لجائزة أفضل ألبوم غنائي في إفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز Songlines Music Awards العالمية.
سعاد ماسي، مغنية وملحنة ومؤلفة أغان، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث.
بدأت أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الأخير "أمنية".