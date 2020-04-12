سعاد ماسي تقترب من اقتناص لقب الأفضل في إفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز Songlines العالمية





تقترب الفنانة والمؤلفة سعاد ماسي، من الاستحواذ على لقب الأفضل في القارة السمراء، باقتناصها بطاقة الترشح لجائزة أفضل ألبوم غنائي في إفريقيا لعام 2020 ضمن جوائز Songlines Music Awards العالمية.









سعاد ماسي، مغنية وملحنة ومؤلفة أغان، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث.



