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تامر فرج يشارك في مبادرة "الفجر الفني" خليك في البيت

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:12 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

شارك الفنان تامر فرج ، في المبادرة التي أطلقها "الفجر الفني" وذلك بعنوان" خليك في بيتك" لدعم البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

ونشر تامر فرج، صورة البوستر الخاص بالحملة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه العديد من الجمهور، ومع دعمه لعلاج فيروس كورونا.

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان تامر فرج، مسلسل "الإنسة فرح "والذي حقق نجاح كبير عقب طرح عبر شاشات التلفزيون، وشاركته في البطولة النجمة رانيا يوسف.

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