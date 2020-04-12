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يوفنتوس يعقد صفقة تبادلية مع تشيلسي من أجل ضم كانتي

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:23 ص
كانتي
كانتي
محمد الدمتناوي
أشار تقرير صحفي بريطاني، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي، لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وبحسب لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن يرغب في ضم تجولو كانتي إلى يوفنتوس، حيث سبق وأن درب النجم الفرنسي الموسم الماضي مع تشيلسي.


وتابعت الصحيفة، أن قرار تشيلسي بالاستغناء عن اللاعب، جاء بسبب كثرة الأصابات التي تعرض لها كانتي وفقدانه لمستواه المعهود.


وأتمت الصحيفة، أن الصفقة قد تعقد من خلال عرض يوفنتوس أي من ميراليم بيانيتش أو دانيللي روجاني أو أليكس ساندرو، من أجل الحصول على كانتي.


وسيواجه يوفنتوس صراع شرس على ضم كانتي، حيث يرغب كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي.

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