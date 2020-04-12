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رئيس سفراء الإعلام العربي بلبنان يدعم مبادرة الفجر الفني خليك في بيتك

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

دعم رئيس سفراء الإعلام العربي بلبنان زكريا فحام مبادرة "الفجر الفني" التي حملت عنوان "خليك في بيتك" لدعم البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

وشارك فحام الصورة الخاصة بالمبادرة وناشد متابعيه بضرورة الالتزام بالمنزل لمواجهة فيروس كورونا.

وان زكريا قد أطلق مبادرة إنسانية بعنوان للمواطن بدون طائفية وذلك بهدف إرسال المساعدات لاكبر عدد من الأشخاص، بعدما ضرب كورونا جميع أرجاء البلاد العربية.

وشارك في حملته نخبة من كبار النجوم والاعلاميين والشعراء وغيرهم من المشاهير.

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