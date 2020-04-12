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دراما رمضان 2020.. أوس أوس ينشر بوستر "اتنين في الصندوق"

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر الفنان أوس أوسن البوستر البوستر الترويجي لمسلسله الرمضاني اتنين في الصندوق،  وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق على البوستر : "زيكا وشوقة مسلسل اتنين في الصندوق رمضان 2020 على قنوات Mbc مصر، Mbc5 morco.".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "بالنجاح والتوفيق دايما يا نجم ربنا معاك يارب ويوفقك".

يذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" البطولة الأولى لكلا من حمدي الميرغني وأوس أوس في الدراما التليفزيونية ذلك بعد نجاحهما في مسرح مصر طوال جميع اجزاء موسمه.

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