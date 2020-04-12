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صورة نادرة للفنانة رانيا محمود ياسين مع والدها

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها صورة نادرة لها برفقة والدها النجم القدير محمود ياسين، ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت رانيا قائلة: "مع أبي أحبك ، وربنا يحفظك، فيما لاقت الصور إعجاب الكثير وتعددت تعليقات الجمهور يتغزلون بها ومن أبرز التعليقات تعليق الفنانة نرمين الفقي والتي كتبت: "يا أخواني يا أخواتي علي الضحكة الجميلة".

يشار إلى أن رانيا محمود ياسين انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

"فلانتينو"
تدور أحداثه حول نور عبد المجيد، الشهير بـ'فلانتينو' الذى يملك مدارس دولية هو وزوجته، وتدور بينهما بعض الخلافات نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.

والمسلسل من بطولة "عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، محمد الكيلاني، محمود الميرغني، أحمد فريد، وآخرون"، ومن إخراج رامي إمام.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء الثالث"، في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، وشارك في بطولتها الفنانة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

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