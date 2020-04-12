مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية: إن الطبيبة سونيا عبدالعظيم، المتوفية إثر إصابتها بكورونا، والتي تبلغ من العمر 64 عامًا، مقيدة بقوائم الأطباء إلا أنها لا تعمل بالمهنة.





وأضاف "الشحات" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc" مع الإعلامي عمرو خليل، أمس السبت، أن الطبيبة غير ممارسة لمهنة الطب، وتم اتخاذ إجراء تجاه المخالطين لها وهي من أوائل الحالات التي تم ظهرت في الدقهلية.





وتابع أن "فريق الترصد أجرى رصدًا كاملا للمخالطين لها، من أطباء وتمريض، وظهرت جميع التحاليل سلبية".



