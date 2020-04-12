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"مصدر السعادة والبهجة والحب".. رامي رضوان يهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها
الأحد 12/أبريل/2020 - 04:30 ص
فايقة محمد عادل
حرص الإعلامي رامي رضوان علي تهنئة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات 'انستجرام' .
وعلق رضوان قائلًا: "حبيبتنا ومصدر السعادة والبهجة والحب والحلاوة.. كل سنة وإنتي مثل ما أنتي أسم علي مسمي (إسعاد) لكل اللي يعرفك أو يشوفك أو يسمع اسمك".
وتابع قائلًا: "عام جديد سعيد لكي ولأحبابك يارب ، بحبك"، فيما لاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتعددت التعليقات ومن أبرزها "كل سنة وصاحبة السعادة طيبة" .
وعلى صعيد آخر،يعرض للفنانة إسعاد يونس عبر قناة"dmc" برنامج "صاحبة السعادة"و يُذاع البرنامج يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.