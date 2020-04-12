"مصدر السعادة والبهجة والحب".. رامي رضوان يهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها













حرص الإعلامي رامي رضوان علي تهنئة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بعيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات 'انستجرام' .وعلق رضوان قائلًا: "حبيبتنا ومصدر السعادة والبهجة والحب والحلاوة.. كل سنة وإنتي مثل ما أنتي أسم علي مسمي (إسعاد) لكل اللي يعرفك أو يشوفك أو يسمع اسمك".وتابع قائلًا: "عام جديد سعيد لكي ولأحبابك يارب ، بحبك"، فيما لاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتعددت التعليقات ومن أبرزها "كل سنة وصاحبة السعادة طيبة" .وعلى صعيد آخر،يعرض للفنانة إسعاد يونس عبر قناة"dmc" برنامج "صاحبة السعادة"و يُذاع البرنامج يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.