بديل رمضان صبحي.. 4 بدائل أمام الأهلي لتعويض رحيله عن الأحمر



هناك شئ من الغموض حول إستمرار رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار من نادي هيديرسفيلد الإنجليزي، في ظل رغبة اللاعب في العودة للإحتراف مره أخرى.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي نهاية الموسم الجاري، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





ويرغب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، في الأبقاء على رمضان صبحي، أو تعويضه بلاعب يجيد نفس طريقه لعبه، خاصه أنه يرى أنه لا يوجد أي لاعب قادر على تعويض رحيل صبحي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ، البدائل المطروحة أمام رينيه فايلر، تحسباً لرحيل رمضان صبحي.





طاهر محمد طاهر



يعد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب أبرز البدائل المطروحة على طاولة الأهلي لتعويض رحيل رمضان صبحي، خاصه وأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز.





وشارك طاهر مع المقاولون العرب في شارك في 86 مباراة في كل المسابقات التي خاضها حتى الأن منذ بدايته، سجل 11 هدفا وصنع 9 أهداف، كما أنه يعد من العناصر الأساسية في المنتخب الأولمبي المصري.





يوسف البلايلي



يعد الدولي الجزائري يوسف البلايلي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي من الأسماء المطروحة أمام فايلر لتعويض غياب رمضان صبحي، لما يمتلك اللاعب من مهارة وخبره تؤهلة على اللعب في صفوف المارد الأحمر.





كينو



من الأسماء المطروحة ايضا أمام الأهلي، الدولي البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي، والذي يعرف أجواء الدوري المصري جيداً، خصوصا أنه شارك أمام الأهلي في أكثر من مباراة وترك بصمه لدى جماهير المارد الأحمر.