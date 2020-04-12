الزمالك يرغب في ضم أزارو بتوصيه من كارتيرون







يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، في التعاقد مع وليد أزارو، مهاجم الأهلى المعار للاتفاق السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاء طلب كارتيرون في التعاقد مع أزارو، حيث أن الدولي المغربي يناسب طريقه لعبه، وسيدعم الهجوم مع مصطفى محمد.





وينتهي عقد أزارو مع الأهلي نهاية الموسم المقبل، ويرغب اللاعب في عدم تجديد عقده مع الاحمر، في ظل عدم قناعة رينيه فايلر المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب.