Advertisements

الزمالك يرغب في ضم أزارو بتوصيه من كارتيرون

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، في التعاقد مع وليد أزارو، مهاجم الأهلى المعار للاتفاق السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


جاء طلب كارتيرون في التعاقد مع أزارو، حيث أن الدولي المغربي يناسب طريقه لعبه، وسيدعم الهجوم مع مصطفى محمد.


وينتهي عقد أزارو مع الأهلي نهاية الموسم المقبل، ويرغب اللاعب في عدم تجديد عقده مع الاحمر، في ظل عدم قناعة رينيه فايلر المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب.


وبدأ الزمالك في الاتصال بأزارو لمحاولة إقناعه للإنضمام للأبيض، ورفضه أي عروض أخرى، على أمل ضمه خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من وزيرة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 4 ساعات

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

12:46 ص

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي