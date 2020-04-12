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روسود يتحدى مسئولي برشلونة : هذا التهديد لن يتم تنفيذه

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:14 ص
روسود
روسود
ريهام عبدالمحسن
صرح إميلي روسود نائب رئيس برشلونة الذي أعلن استقالته في الساعات الماضية ضمن 6 أعضاء على البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الكتالوني بأن تهديدهم له لا يمكن تنفيذه.

وكشف روسود لوسائل الإعلام مؤخرًا بأن شخص ما وضع يده في خزينة النادي، حيث تم دفع مليون يورو لشركة I3 Ventures مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف يورو ليقوم مجلس إدارة برشلونة بإصدار بيان نفى من خلاله اتهامات روسود وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية بسبب ذلك.

وقال روسود في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"التحفظ بشأن الإجراءات القانونية لا يعني أي شيء، أدرك أنه تهديد لكن ما قلته هو رأي له ما يبرره كما أن لدي دليل".

وأضاف:"هذا التهديد لن يتم تنفيذه وإذا تم التحرك قانونيا سيرون أنه لا يوجد أساس للشكوى. إذا قدمها شخص ما، هذا لن يزعجني بل ستكون فرصة لمراجعة هذه القضية وجميع الأدلة".

وتابع:"الشكوى مجانية. ومن جانبي، إذا كنت تريد فعل ذلك عليك المضي قدما".

وأردف قائلاً:"عندما أتحدث عن دليل، أعني أن هناك أدلة على أن آرائي لها أساس جيد لكن هذا ليس الوقت المناسب لشرح ذلك".

واستطرد قائلاً:"هذا ليس تحذيرا، أنا لا أهين أحدا لكنني أقول فقط إنه تم دفع ثمن باهظ هنا".

وواصل: "الرئيس لديه ميزة المرونة كما أنه يتحمل الضغط بشكل جيد للغاية ومن المشروع أنه يريد الاستمرار في منصبه حتى النهاية".

واختتم روسود تصريحاته قائلاً:"لكن في مواجهة هذا التحدي الاقتصادي يجب اتخاذ قرارات شجاعة للغاية للتعامل مع هذا الموقف، كان يمكن للمجلس القيام بذلك بشكل أفضل قبل 6 سنوات".

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