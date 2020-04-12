Advertisements

داليدا خليل تنضم لداعمي مبادرة "الفجر الفني" لعلاج كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انضمت النجمة اللبنانية داليدا خليل لداعمي مبادرة "الفجر الفني" التي حملت عنوان "خليك في بيتك" لدعم البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

وشاركت داليدا خليل الصورة الخاصة بالمبادرة وناشدت متابعيها بضرورة الالتزام بالمنزل لمواجهة فيروس كورونا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

من جانب آخر، تحصد داليدا حاليًا ثمار نجاح دورها في مسلسل سر والذي حقق نجاحات منقطعة النظير واثار ضجة كبيرة مؤخرًا.

أخبار تهمك

بعد إعلان بيراميدز ضم فتحي.. الأهلي يوقع مع هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

مذيع بقناة مكملين الإرهابية يعلن إصابته بفيروس كورونا في تركيا

منذ حوالي 12 ساعة

كلام نهائي.. الأهلي يحسم ملف أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويتحرك لخطف صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ من "بن شرقي".. والزمالك: لن ترحل

منذ حوالي 15 ساعة

من واقع التجارب العلمية.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة العالمية تكشف حقيقة انتقال كورونا من المتوفي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل.. الداخلية: كتائب إخوانية وراء منع دفن طبيبة الدقهلية

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يرفض عودة الجوكر للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

02:28 م

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

12:46 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي