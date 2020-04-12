داليدا خليل تنضم لداعمي مبادرة "الفجر الفني" لعلاج كورونا

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انضمت النجمة اللبنانية داليدا خليل لداعمي مبادرة "الفجر الفني" التي حملت عنوان "خليك في بيتك" لدعم البلاد في مكافحة فيروس كورونا.



وشاركت داليدا خليل الصورة الخاصة بالمبادرة وناشدت متابعيها بضرورة الالتزام بالمنزل لمواجهة فيروس كورونا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



من جانب آخر، تحصد داليدا حاليًا ثمار نجاح دورها في مسلسل سر والذي حقق نجاحات منقطعة النظير واثار ضجة كبيرة مؤخرًا.



