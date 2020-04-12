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الخطيب يرفض عودة الجوكر للأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
أفادت تقارير صحفية بأن محمود الخطيب رئيس الأهلي وأسطورة الفريق السابق رفض فكرة عودة الجوكر أحمد فتحي - الذي أعلن رحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي - للفريق وتجديد عقده مع المارد الأحمر.

وكشفت التقارير الصحفية أن الخطيب رئيس القلعة الحمراء اعتبر أن الجوكر علاقته تنتهى بالنادي عقب نهاية الموسم الحالي ورفض كل المحاولات لإقناعه بالرجوع عن قراره من جانب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط الذي يقود بنفسه محاولات إعادة أحمد فتحي من جديد بعد فشل مفاوضاته مع براميدز.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن محسن صالح يحاول إقناع محمود الخطيب بتقديم أحمد فتحي اعتذاراً لجماهير القلعة الحمراء عما ما بدر منه أثناء المفاوضات الأخيرة بالإضافة إلى التوقيع على بياض تاركاً التقدير المالي لمجلس إدارة الأهلي..

وأوضحت التقارير الصحفية أن محمود الخطيب يخشى من حالة الغضب الجماهيري تجاه الجوكر بعد رفضه التجديد للنادي والمماطلة خلال الفترة الماضية.

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