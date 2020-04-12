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يوفنتوس يخطط لخطف نجم ريال مدريد المعار

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن يوفنتوس الإيطالي يخطط لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد المعارين لأحد أندية الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع داني سيبايوس نجم ريال مدريد والمعار في الوقت الحالي إلى آرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس أبدى إهتمامه بضم داني سيبايوس وأنه مستعد لدفع راتب سنوي له يتراوح بين 4.5 و5 ملايين يورو وهو أكثر من الراتب الحالي الذي يتقاضاه والذي يبلغ 3 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيوافق على رحيل داني سيبايوس مقابل 40 مليون يورو وهو مبلغ يستطيع نادي السيدة العجوز دفعه على عكس الفرق الأخرى المهتمة بسيبايوس على رأسهم آرسنال الإنجليزي وفالنسيا وريال بيتيس الإسبانيين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن داني سيبايوس لن يستمر في صفوف الملكي تحديدًا وأنه خارج خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي واستمراره في الدوري الإسباني سيكون عن طريق عودته إلى فريقه السابق ريال بيتيس وهو خيار ضعيف في ظل اهتمام يوفنتوس بضمه.

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