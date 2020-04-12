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صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
أكدت تقارير صحفية إسبانية حقيقة انضمام البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف برشلونة الإسباني وذلك من خلال صفقة تبادلية.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن تقارير بريطانية كانت قد ذكرت أن كانسيلو سينضم إلى برشلونة مقابل رحيل نيلسون سيميدو نجم البارسا إلى مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الصفقة حقيقية وأن خورخي مينديز وكيل سيميدو وكانسيلو هو من اقترحها على الناديين.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة معجب بالصفقة لكنه يرغب أيضًا في بعض الأموال بسبب رؤيته أن القيمة السوقية لسيميدو في الوقت الحالي أعلى من كانسيلو.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان قريبًا في وقت سابق من ضم كانسيلو عندما كان يلعب في صفوف فالنسيا الإسباني قبل أن يفضلوا عليه سيميدو بسبب قوته البدنية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد العديد من الصفقات التبادلية بين الأندية الكبرى وذلك بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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