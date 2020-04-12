صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية إسبانية حقيقة انضمام البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف برشلونة الإسباني وذلك من خلال صفقة تبادلية.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن تقارير بريطانية كانت قد ذكرت أن ك انسيلو سينضم إلى برشلونة مقابل رحيل نيلسون سيميدو نجم البارسا إلى مانشستر سيتي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الصفقة حقيقية وأن خورخي مينديز وكيل سيميدو وكانسيلو هو من اقترحها على الناديين.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة معجب بالصفقة لكنه يرغب أيضًا في بعض الأموال بسبب رؤيته أن القيمة السوقية لسيميدو في الوقت الحالي أعلى من كانسيلو.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان قريبًا في وقت سابق من ضم كانسيلو عندما كان يلعب في صفوف فالنسيا الإسباني قبل أن يفضلوا عليه سيميدو بسبب قوته البدنية.