وعد ملحم بركات يدعم مبادرة "الفجر الفني" لعلاج "كورونا".. ويكشف آخر أعماله







وكان وعد بركات قد كشف لـ"الفجر الفني" سابقًا عن تحضيراته الفنية المقبلة، حيث قال إنه يعكف على التحضير لأغنية رومانسية جديدة.



وأوضح قائلًا: "أحضر لعدة أعمال غنائية جديدة ومنهم أغنية بعنوان "هيدي حال البشر"، وتنتمي للطابع الرومانسي وتشبه لأغنيتي الأولى السابقة شو ذنبو المغروم، وهي من كلمات الشاعرة ندى عبد النور وهي ابنة الشاعر منير عبد النور والذي كتب لوالدي أغاني كثيرة، وتوزيع المايسترو بودي نعوم، ومن المقرر أن تبصر النور بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.









انضم النجم اللبناني وعد بركات نجل الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات، لداعمي مبادرة "الفجر الفني" التي حملت عنوان "خليك في بيتك" لدعم البلاد في مكافحة فيروس كورونا.