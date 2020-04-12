"لازم نعرف إن في رب يعبد".. جورج وسوف يعلق على أزمة "كورونا"

طلب "سلطان الطرب" من متابعيه البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى قائلاُ:" أصبحنا في وقت صعب، هذا الفيروس يجتاح الكرة الأرضية، لازم نعرف إن في رب يعبد ابتلانا بفيروس صغير هلع البشرية كلها".



وعلى الصعيد الطربي يجهز الفنان جورج وسوف أغنية جديدة بـ اللهجة المصرية والتي تحمل إسم "صاحي الليل" وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحى، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج شركة أنغامي، ومن إخراج جاد جويري، الذي تعاون معه في أغنيته الأخيرة "ملكة الروح"، والتي حققت نجاحا كبيرا ونالت إعجاب جماهير الوسوف.



من ناحية أخرى قدم جورج وسوف، ما يقرب من 20 ألبوم وعشرات الأغناني الفردية مثل "كلام الناس، طبيب جراح، حلف القمر، ملكة جمال الروح، حال الجريح" وآخرهم "سكت الكلام".



كانت انتشرت مؤخرًا تفيد بوفاة وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذي أصار الجدول بين محبي الوسوف، وسرعان ما رد الوسوف من خلال "إستوري" على حسابه الشخصي على وقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وفي تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال "لمخترع إشاعة انو مت بقلو: عبيب ألبي".



وعلق وسوف على الفيديو قائلاُ:" خليك في البيت" كما