هل ينتقل "كورونا" عن طريق الموتى؟ استشاري يجيب (فيديو)

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يعرض عبر فضائية "أون إي" السبت، أن الفيروس لا ينتقل من الأموات إلى الأحياء، فلا ينتقل من تحت الأرض إلى ما فوقها وهذا الشيء لا يمت للعلم بأي صلة والاعتراض على الدفن غريب على أخلاقيات المصريين.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يعرض عبر فضائية "أون إي" السبت، أن الفيروس لا ينتقل من الأموات إلى الأحياء، فلا ينتقل من تحت الأرض إلى ما فوقها وهذا الشيء لا يمت للعلم بأي صلة والاعتراض على الدفن غريب على أخلاقيات المصريين.

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، في واشنطن، وزميل هيئة الدواء الأمريكية، إن ما حدث مع طبيبة الدقهلية لا يمت إلى الأخلاق ولا العلم بصلة.

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، في واشنطن، وزميل هيئة الدواء الأمريكية، إن ما حدث مع طبيبة الدقهلية لا يمت إلى الأخلاق ولا العلم بصلة.

الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.





ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر.





وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم لتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.





إلى ذلك، أفادت وزارة الداخلية، بأن بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية حاولوا منع إجراءات دفن إحدى السيدات (طبيبة) التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.





وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن ما حدث كان استجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض، حيث تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى العرض على النيابة العامة.



