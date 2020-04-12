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محمد فضل شاكر ينضم لمبادرة "الفجر الفني" خليك في بيتك

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:23 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انضم النجم اللبناني محمد شاكر نجل الفنان اللبناني الكبير محمد فضل شاكر،   لداعمي مبادرة "الفجر الفني" التي حملت عنوان "خليك في بيتك" لدعم البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

وطرح محمد شاكر منذ أيام أحدث أغنياته بعنوان "خلصت القصة" والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية نجاحات واسعة وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور الذي اعرب عن إعجابه بها وباحساسه في غنائها.

يذكر أن خلصت القصة ‏من كلمات: زياد جديد وألحان: شادي جرور وتوزيع: رواد همدر.



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