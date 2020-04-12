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لعنة الزمالك تصيب حمدي النقاز وصراع تونسي على ضم اللاعب

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

يجد التونسي حمدي النقاز صعوبة كبيرة في إيجاد نادي يستقر به منذ أن خرج من نادي الزمالك في مطلع شهر ديسمبر الماضي.


إذ أنه انتقل إلى نادي سودوفا ماريامبوله الليتواني لمدة 6 أشهر، ولكنه لم يأخذ متسع الوقت لكي يثبت نفسه في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي أوقف معظم الدوريات والبطولات.


النجم الساحلي يريد إعادة نجمه، بينما يزاحمه ويصارعه الترجي التونسي من أجل الحصول على خدمات حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق.


جدير بالذكر أن حمدي النقاز كان قد رحل عن نادي الزمالك بعدما قرر فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تقاضي راتبه على حد قوله، فيما ينفي النادي أي تأخر في مستحقاته.


وكان قد خاض حمدي النقاز مع الزمالك 63 مباراة وصنع9 أهداف، ومنذ أن رحل عن القلعة البيضاء لم يلعب سوى مباراة واحدة فقط.

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