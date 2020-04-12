أرقام نجولو كانتي المرشح للانضمام لريال مدريد

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني ضم نجم نادي تشيلسي نجولو كانتي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



























ويعد كانتي ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في العالم في الوقت الحالي، إذ يعد ركيزة أساسية وقطعة لا غنى عنها في تشكيل تشيلسي ومنتخب فرنسا لكرة القدم.





ولعب كانتي دوراً محورياً في تتويج نادي ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي عام 2016، وفوز نادي تشيلسي بلقب الدورس الإنجليزي باللقب نفسه عام 2017، فضلاً عن تتويج منتخب الديوك بلقب كأس العالم 2018.









تبلغ القيمة السوقية لنجم تشيلسي 80 مليون يورو بحسب شبكة " ترانسفير ماركت " العالمية.













أرقام نجولو كانتي مع تشيلسي هذا الموسم









وخلال الموسم الحالي 2019/202، خاض صاحب الـ29 عاماً 22 مباراة مع الفريق هذا الموسم بجميع البطولات، بمجموع 1775 دقيقة.







وتمكن كانتي من تسجيل 3 أهداف بجميع البطولات، وحصل على البطاقة الصفراء في 4 مناسبات.









ولحساب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض كانتي مع البلوز 18 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وتلقى البطاقة الصفراء في 3 مناسبات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1385 دقيقة.











وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، لعب كانتي 3 مباريات بمجموع دقائق 270 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.