المرشحون للعودة إلى الأهلي من النجوم المعارين

















تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي حالياً، ملف تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب كارثة كورونا.











ورغم ارتباط الأهلي بالعديد من المرشحين للإنضمام للفريق من خارج النادي، إلا أن النجوم المعارة خارج النادي تبقى خياراً مثالياً للعودة مجدداً، في ظل ظهور بعض اللاعبين بمستوى جيد هذا الموسم.







ونرصد لكم من خلال هذا التقرير، أبرز المرشحين للعودة مرة أخرى للقلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.









باسم على







يبقى خياراً مطروحاً لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، والتي شهدت إعلان نجم الفريق أحمد فتحي رحيله عن النادي بنهاية الموسم، بعد أن ظهر بمستوى طيب في إعارته للجونة.











أكرم توفيق







يعد أبرز المرشحين للعودة للأهلي، بعد أن تطور مستواه بشكل ملحوظ مع نادي الجونة، ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، والتي حسمها الفراعنة في نوفمبر الماضي، وتأهلوا لأوليمبياد طوكيو.









ومع رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم، تزايدت فرص أكرم توفيق في العودة للأهلي مجدداً.













عمار حمدي









تظل فرصه قائمة بشدة في العودة للأهلي، على الرغم من انضمامه في يناير الماضي لطلائع الجيش، وعدم خوضه لمباريات عديدة بسبب توقف الموسم.





وفي ظل صغر سنه وقدرته على شغل أكثر من دور، قد يجد مكاناً في تشكيل فايلر خلال الموسم المقبل.









محمد شريف







يمتلك شريف فرصاً قوية للعودة للأهلي بعد تألقه اللافت رفقة إنبي هذا الموسم، وتسجيله 9 أهداف مع الفريق البترولي، وقدرته على اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح.