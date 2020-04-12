Advertisements
كاف يعلن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى
الأحد 12/أبريل/2020 - 05:57 ص
محمد الدمتناوي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منذ قليل، عن تأجيل مباريات نصف نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى.
وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي والزمالك يلتقي مع الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يلتقي بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وأوضح كاف في بيان رسمي أنه ينتظر قرار منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا وتأثيره على القارة.
كما أشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه لم يتم تحديد جدول بالمباريات، وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.