29 نجم محلي وعربي وعالمي تبرع لمحاربة فيروس كورونا

خاض بعض نجوم كرة القدم المصرية واغعربية والعالمية على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعبين على مستوى العالم في السنوات الأخيرة في حرب العالم ضد وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، حيث دخلوا في سباق لمساعدة المتضررين في بلادهم والمساهمة بملايين الدولارات في مكافحة هذا الوباء الذي حوّل الملاعب من تجمعات مفعمة بالحياة إلى مدن أشباح يسكنها الصمت والقلق. كما شارك نجوم كرة القدم المصرية في تحدي الخير الذي أطلقه سعد سمير نجم دفاع الأهلي.





ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى كتابة هذه السطور إلى مليون و619 ألفاً و495 شخصاً بينما بلغ عدد الوفيات 97 ألفاً و39 شخصاً.





ويستعرض الفجر الرياضي أبرز نجوم الكرة المحلية والعربية والعالمية الذين تبرعوا لمحاربة فيروس كورونا حتى تلك اللحظة ....





* نجوم محليين وعرب :

1- سعد سمير: أطلق سعد سمير نجم دفاع الأهلي شرارة حملة تحدى الخير في مصر بتكفله بمصاريف 20 أسرة مصرية لمواجهة الآثار السلبية على المتضررين من وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





2- شيكابالا : قرر محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك الانضمام للمشاركين في مبادرة تحدي الخير التي أطلقها سعد سمير نجم الأهلي بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر.





3- كهربا : قرر محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المشاركة في تحدي الخير بصحبه والده لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة بمساعدة 50 أسرة مصرية.





4- طارق حامد : تكفل طارق حامد بمساعدة 30 أسرة تأثرت بالآثار السلبية بسبب فيروس كورونا.





5- أحمد فتحي : أكد أحمد فتحي نجم الأهلي قبوله تحدي الخير وتكفل برعاية 30 أسرة لمدة ثلاثة أشهر.





6- فرجاني ساسي: أعلن التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك تكفله بمصاريف 100 عائلة لمدة شهر.





7- وليد أزارو : خصص المغربى وليد أزارو نجم الأهلي والمعار إلى الاتفاق السعودي مبلغا ماليا لأربع أسر فقيرة لا تستطيع البقاء فى المنزل لتوفير نفقاتها وقوت يومها دون الخروج للعمل بسبب تفشي فيروس كورونا.





8 - فخر الدين بن يوسف : أعلن فخر الدين بن يوسف نجم الزمالك أنه خصص مساعدات مالية لصندوق مكافحة كورونا فى تونس.





9 - حميد أحداد : أعلن حميد أحداد نجم الزمالك عن تنازله عن جزء من راتبه للعائلات المغربية.





* نجوم عالميين :

1 - لورنزو إنسيني :

قام اللاعب لورنزو إنسيني نجم نابولي الإيطالي بالتبرع لمحاربة فيروس كورونا بدفع 100 الف يورو من أجل مساعدة المستشفيات.





2 - إيليتشيتش :

تبرع إيليشيتش نجم أتلانتا بكرة السوبر هاتريك التاريخي لمباراة أتلانتا وفالنسيا في مزاد من أجل ضحايا فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





3 - بونوتشي :

تبرع بونوتشي نجم يوفنتوس وزوجته بمبلغ 120 ألف يورو في تورينو من أجل محاربة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





4 - بوفون حارس يوفنتوس :

يشارك فى حملة لجمع التبرعات لعلاج المرضى بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





5 - تشافي هرنانديز:

تبرع النجم الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للسد القطري وزوجته نوريا كونيليرا بمبلغ مليون يورو لأحد المستشفيات الإسبانية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد وخرج تشافي في فيديو مصور مع زوجته نشرته المستشفى الكتالونية يعُلنان من خلالها التبرع بهذا المبلغ لمساعدة مدينتهما على مواجهة هذا الفيروس اللعين الذي يهدد حياة الأفراد.





6 - ديفيد دي خيا :

انضم الإسباني ديفيد دي خيا​ حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى قائمة الرياضيين الذين تبرعوا من أجل مكافحة ​فيروس كورونا​، حيث تبرع بمبلغ 300,000 يورو وذلك بعيدًا عن الأضواء إلا أن رئيسة مجتمع مدريد إيزابيل دياز أيوسو قررت إعلام الجميع بمبادرة النجم الإسباني.





7 - إبراهيم دياز :

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن إبراهيم دياز نجم ريال مدريد قدم المواد المطلوبة للعاملين الصحيين والمراكز الأخرى مثل أقنعة الوجه وعناصر الحماية الأخرى ومنتجات المطهرات والنظافة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إبراهيم دياز قام بمنح هذا التبرع للمستشفى الإقليمي وللسلطات الصحية للحكومة الأندلسية في مالاجا بالإضافة إلى مراكز سان خوان دي ديوس وأسيلو دي لوس أنجليس التي ستكون مسئولة عن توزيع المواد الطبية.





8 - رونالدو :

تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بمليون يورو من أجل جناحين في مستشفى سانتا ماريا في لشبونة ومواد طبية لعشرة أسرة في كل جناح بجانب أجهزة تنفس صناعي وقياس ضربات القلب ومضخات وحقن وجناح بمستشفى سانتو أنطونيو يتضمن 15 سريرا للرعاية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي.





9 - ميسي :

تبرع ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني بمليون يورو من أجل معدات وأدوات ومستلزمات طبية مثل القفازات والأقنعة وأجهزة التنفس وأسرة سيتم تقسيمها بين مستشفى في برشلونة ومستشفيات عدة في الأرجنتين.





10 - نيمار :

تبرع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بمبلغ 940 ألف يورو ذهب جزء منه لصالح صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والجزء الآخر لصندوق التكافل الذي دشنه عدد من الفنانين والذي يديره مقدم البرامج التلفزيونية البرازيلي لوتشيانو هاك صديق نيمار.





11 - بنزيما :

أعلن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد أنه طرح للبيع في مزاد علني قميص الملكي الذي يحمل توقيعه لمساعدة مؤسسة فرنسية في مكافحة فيروس كورونا. وكان العرض الأخير المقدم لشراء قميص بنزيما يُقدر بـ1600 يورو ومازال متبقي أقل من 24 ساعة لإغلاق المزاد حتى تلك اللحظة.





12 - ليفاندوفيسكي :

تبرع البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونخ الألماني هو وزوجته بمبلغ مليون يورو لصندوق خصصه لاعبو بايرن ميونخ لمكافحة الفيروس وأطلقوا عليه اسم (سنركل فيروس كورونا) بهدف المساعدة على التخفيف من آثار المرض.





13 - ساديو ماني :

تبرع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي بمبلغ 45 ألف يورو وستوزع على الجمعيات الخيرية في بلاده لشراء أدوات طبية وكمامات وقفازات وأسرة لدعم جهود السنغال في مكافحة الفيروس فضلا عن تخصيص جزء من المبلغ لخدمة أهل قريته.





14 - إبراهيموفيتش :

تبرع السويدي زالاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي بمبلغ 100 ألف يورو إلى حملة تدعم منظمة هيومانتاس للمساعدة في تعزيز وحدات العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات إيطالية في ميلانو وبيرغامو وكاستيلانزا وتورينو التي تعتبر أكثر تضررا من بلاده.





15 - رودي جويبرت :

أعلن نادي يوتا جاز الأمريكي لكرة السلة أن نجمه رودي حوبيرت المصاب مؤخرًا بفيروس كورونا تبرع بنصف مليون دولار لدعم الخدمات الصحية ضد الفيروس في أمريكا وفرنسا.





* مديرين فنيين :

1 - زيدان :

أفادت فضائية أبو ظبي الرياضية بأن زين الدين زيدان تبرع بمعدات طبية من أجل دعم جهود الهيئات الصحية في ولاية بجاية في الجزائر مسقط رأس والديه.



وأشارت الفضائية الإماراتية إلى أن زيدان كان قد سبق له زيارة الجزائر وكشف في أكثر من مناسبة تقديره لبلده الأصلي وآخرها كان تهنئة المنتخب الجزائري بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا في العام الماضي والتي أقيمت في مصر.





2 - جوارديولا :

تبرع الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بمبلغ مليون يورو لإحدى المؤسسات الطبية في كتالونيا التي تهدف إلى تزويد المراكز الصحية بمزيد من الموارد وشراء المواد والأجهزة الطبية التي تساعد على علاج المرضى فضلا عن تقديم العون للمتضررين من الوباء.





* رؤساء أندية :

1 - ستيفان زيهانج رئيس إنتر ميلان :

تبرع بـ 100ألف يورو لمحاربة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





2 - أندريا أنييلى مالك يوفنتوس :

تبرع بـ 10ملايين يورو لمحاربة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





3 - جيمس بالوتا رئيس روما :

تبرع بـ 50ألف يورو لأحد المستشفيات لمحاربة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.