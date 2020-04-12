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باريس سان جيرمان يستهدف ثنائي لاتسيو في الصيف
الأحد 12/أبريل/2020 - 06:49 ص
علي خلاف
تستهدف إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع سيرج ميلينكوفيتش-سافيتش، وآدم ماروسيتش ثنائي لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
تعاقد باريس سان جيرمان مع ثنائي لاتسيو
وذكرت صحيفة " لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ليوناردوالمدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ، يستهدف ضم سيرج ميلينكوفيتش-سافيتش، وآدم ماروسيتش ثنائي لاتسيو لصفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية في تقريرها الى أن ليوناردو يرصد مبلغ يتراوح مابين 120 – 130 مليون يورو من أجل إغراء لاتسيو للتخلي عن الثنائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
وتابعت الصحيفة الإيطالية إلى أن سافيتش صاحب الـ25 عاماً سيكلف حوالي 100 مليون يورو، في حين تقدر قيمة ماروسيتش صاحب الـ27 عاماً مابين 20 الى 30 مليون يورو.