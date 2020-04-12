باريس سان جيرمان يستهدف ثنائي لاتسيو في الصيف







تستهدف إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع سيرج ميلينكوفيتش-سافيتش، وآدم ماروسيتش ثنائي لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





تعاقد باريس سان جيرمان مع ثنائي لاتسيو



وذكرت صحيفة " لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ليوناردوالمدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ، يستهدف ضم سيرج ميلينكوفيتش-سافيتش، وآدم ماروسيتش ثنائي لاتسيو لصفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية في تقريرها الى أن ليوناردو يرصد مبلغ يتراوح مابين 120 – 130 مليون يورو من أجل إغراء لاتسيو للتخلي عن الثنائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.