حذرت من ساعات الليل.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشان حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.





وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس في ساعات الليل المتأخرة حيث يشهد برودة شديدة، ويسود طقس بارد على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، يسود البلاد شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 25





درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 23





درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 23





درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22





درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21





درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 21





درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20





درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 21





درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 24





درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22





درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 22





درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 23





درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 25





درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 24





درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 23





درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 23





درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 24





درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 23





درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 26





درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 24





درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 22





درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 27





درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 28





درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26





درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 24





درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25





درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 24





درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 26





درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 28





درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 27





درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 27





درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 27





درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 28





درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 28





درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 27





درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 27





درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 19 والعظمى 27





درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 25



