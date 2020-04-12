طارق لطفي: "القاهرة كابول" غادر سباق رمضان المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا

صرح الفنان طارق لطفي، بأن مسلسله "القاهرة كابول" غادر سباق رمضان المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا.





وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحلقات الأولى من المسلسل بها مشاهد تتطلب التصوير في إنجلترا ولبنان وعدد آخر من الدول، وهو ما بات تنفيذه مستحيلا في الوقت الحالي.





المسلسل الذي يكتبه عبدالرحيم كمال، ويتولى إخراجه حسام علي، يتناول 3 قصص حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، عبر شخصيات الأبطال الذين يلعبون أدوار الإرهابي وضابط الشرطة والإعلامي الذي ينقل الأحداث التي تجري.





ويأتي خروج المسلسل من سباق رمضان استكمالا لما يحدث مع بطله طارق لطفي في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث كان يباشر خلالها التحضير لأعمال تعرض في رمضان لكنها عرضت خارج السباق لأسباب خارجة عن إرادته.





