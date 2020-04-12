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دانييلا رحمة: "أولاد آدم" مفاجأة رمضان

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة دانييلا رحمة، إنها تطل في شهر رمضان المقبل من خلال المسلسل اللبناني  "أولاد آدم"، الذي يشاركها بطولته الممثل السوري مكسيم خليل، وستقدم فيه شخصية جديدة، والمسلسل سيكون مفاجأة رمضان.

وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أنها عملت على هذه الشخصية مع مدرب خاص وأستاذ تمثيل "لأن الشخصية صعبة وجريئة وتشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لها.

واعتبرت دانييلا أنه لا يجب على الممثلة الاعتماد فقط على الشكل لتنجح، بل تحتاج إلى الموهبة قبل كل شيء وإلى شركة إنتاج مع نص جميل وفريق عمل ناجح، إذ لا يستطيع الممثل تحقيق النجاح منفرداً.

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