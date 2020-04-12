لا يليق بشعب مصر.. "الصحة" تعلق على واقعة "شبرا البهو"

عقب المتحدث باسم وزارة الصحة، على واقعة رفض أهالي قرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية، دفن طبيبة متوفية إثر إصابتها بفيروس كورونا، قائلًا: مشهد لا يليق بشعب مصر، المعروف عنه الحب والحميمية، وكلنا يد واحدة.





وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية في عملية تغسيل ودفن ضحايا كورونا، وتحت إشراف الطب الوقائي، ويمكن لشخص من أسرة المتوفي أن يحضر عملية الغسل، ويقف على بعد متر من الجثمان.





وأضاف أن جثمان المتوفي، يلف بكفن من 3 طبقات، ويوضع في كيس غير منفذ للسوائل، مؤكدا أن دفن ضحايا كورونا لا ينقل العدوى إطلاقا في حال اتباع الخطوات السليمة.





ونوه بأن ما يتردد بشأن عن أنه لا يجب فتح المقبرة إلا بعد مرور فترة معينة عارٍ تماما عن الصحة.





تفاصيل الواقعة





وكان عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.





ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن.





ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب في استمرار الجدال حتى تم إقناعهم ودفن الجثمان.



