ريال مدريد يدرس العودة غدا

ناقش نادي ريال مدريد الإسباني، العودة إلى التدريبات الثلاثاء المقبل، بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، تناقش إدارة النادي عما إذا كان من الملائم العودة إلى التدريبات والعمل الآن، لأنهم يشعرون بأنهم على استعداد للقيام بذلك.

وكان ريال مدريد أول نادي يدخل الحجر الصحي، كان ذلك في 12 مارس الماضي، بعد أن أثبتت إصابة لاعب كرة السلة بفيروس كورونا، وتم إغلاق مقر التدريبات في فالديبيباس طوال مدة الحجر الصحي حتى 26 مارس ولكن بسبب حالة الطوارئ في إسبانيا الناجمة تم تمديد الإغلاق والوضع الذي لا يزال مستمراً حتى الآن.

وقام الفريق الطبي بالنادي بقيادة الطبيب نيكو ميهيتش بوضع بروتوكول للفريق لمتابعته العمل بمجرد العودة إلى التدريب، وسيأخذ هذا البروتوكول في الاعتبار الوضع في مدينة مدريد نفسها، التي كانت مركز تفشي الفيروس في إسبانيا، وواحدة من أكثر المدن تضرراً بالفيروس في العالم.