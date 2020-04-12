عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

استنكر إبراهيم الشحات، عمدة قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، رفض أهالي القرية دفن الطبيبة المتوفية إثر إصابتها بفيروس كورونا.





وقال العمدة: إن أغلب المعترضين كانوا "مجموعة من الشباب الفاسد".





وأشار "الشحات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية ""، مساء السبت، إلى أنه تحدث مع الأهالي حتى يقنعهم بالأمر، ولكن من دون فائدة، حيث أنهم كانوا متخوفين من نقل العدوى لهم.





ونوه بأن الإسعاف وصلت بالجثمان في السادسة صباحا، والدفن لم يتم إلا بعد 5 ساعات في الساعة الحادية عشر صباحا، وبأن أغلب المعترضين من الشباب "الفاسد" -حسب وصفه-.





وأضاف عمدة قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، أنه تم القبض على مجموعة من الأفراد كانوا يثيروا غضب الأهالي، متابعا: "زوج الطبيبة المتوفية دكتور جامعي، وبيعمل خير كتير في البلد".





وأردف أنهم سيتوجهون لزوج الطبيبة للاعتذار له عما حدث.



