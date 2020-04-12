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ريال مدريد يهدد حياة لاعبيه بفيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:01 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد يدرس أحد أهم قراراته ولا يبالي بانتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

 

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه عقب إعلان ريال سوسيداد عن عودته للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل، فإن الميرنجي أبرز الأندية التي تفكر جديًا أيضًا في العودة، بغض النظر عن المخاوف الحالية من تفشي فيروس كورونا.

 

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد يناقشون حاليًا إذا كان من الملائم العودة للعمل الآن، لا سيما أنهم يشعرون بالاستعداد للقيام بهذا الأمر.

 

وأوضحت أن ريال مدريد كان أول ناد يدخل الحجر الصحي يوم 12 مارس بعد إصابة لاعب كرة السلة تري تومبكينز بفيروس كورونا.

 

وقالت الصحيفة إنه صدر قرار بإغلاق فالديبيباس حتى 26 مارس الماضي، لكن حالة الطوارئ في إسبانيا تعني أن المدينة الرياضية للميرنجي لن يعاد فتحها الآن.

 

وذكرت أن الفريق الطبي بالنادي، بقيادة الطبيب نيكو ميهيتش، وضع بروتوكول سلامة خاص بالفرق، لتنفيذه بمجرد عودة اللاعبين إلى التدريبات.

 

وشددت على أن هذا البروتوكول سيضع في الاعتبار الوضع في مدريد، التي كانت مركز تفشي المرض في إسبانيا وواحدة من أكثر المدن تضررًا بفيروس كورونا في العالم.

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