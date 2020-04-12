"السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.





ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-





منطقة القاهرة أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة

واعتذرت السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

وأهابت الهيئة بجمهور المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

تكثيف وتعديل جداول تشغيل القطارات لتتماشى مع قرار الحذر



كما قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد الحظر ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتي السادسة صباحًا وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها.





وتم تشغيل 4 قطارات مكيفة و26 قطارًا درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي 30 قطارًا وامتداد مسير 6 قطارات وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري عدد 701 قطار.

وفيما يلي تقدم "الفجر" مواعيد القطارات بعد تعديلها:



- قطار رقم 1921 القاهرة طنطا مكيف موعد قيام 18:00 وموعد الوصول 19:17.

- قطار رقم 859 منوف كفر الزيات موعد قيام 18:10 وموعد الوصول 19:30.



- قطار رقم 86 نوم القاهرة - اسوان، موعد القيام 18:30 وموعد الوصول 7:35.



- قطار رقم 87 نوم اسوان - القاهرة، موعد القيام 17:15 وموعد الوصول6:10.

- قطار رقم 623 بنها - منوف، موعد القيام 18:45 وموعد الوصول 19:35.



- قطار رقم 837 بنها - ميت غمر، موعد القيام 19:05 وموعد الوصول 20:10



- قطار رقم 243 طنطا - الزقازيق، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:10

- قطار رقم 557 قاهرة - منوف، موعد القيام 17:00 وموعد الوصول 19:10

- قطار رقم 689 القاهرة - مديرية التحرير، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:40

- قطار رقم 691 القاهرة - وردان، موعد القيام 18:20 وموعد الوصول 19:36

- قطار رقم 281 الزقازيق - الإسماعيلية، موعد القيام 17:45 وموعد الوصول 19:40

- قطار رقم 912 اسكندرية - القاهرة، موعد القيام 11:30 وموعد الوصول 14:45

- قطار رقم 392 المنصورة - الزقازيق، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:45

