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ريال مدريد يقترب من نجولو كانتي

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:05 ص
كانتي
كانتي
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مفاجآة تخص مستقبل نجم تشيلسي الإنجليزي اللاعب الفرنسي نجولو كانتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البلوز رحبوا برحيل النجم الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم عام 2018 وببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج مرتين مع تشيلسي وليستر سيتي، وبمقابل 70 مليون جنيه إسترلينى مما جعل العديد من الأندية يترقب الموقف ويتمني التعاقد مع اللاعب.

ويسعي ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي فى التعاقد مع كانتي خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم خاصة وأن اللاعب أحد أفضل لاعبي الوسط فى العالم خلال السنوات الأخيرة.

وكان كانتي انتقل إلى تشيلسي في 2016 قادماً من ليستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، ويعد أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم.

ويسعي ريال مدريد للتعاقد مع كانتي، في ظل عدم وجود بديل لكاسيميرو في الفريق، حيث إن فيدريكو فالفيردي يشغل مركز محور خط الوسط بدلاً من لوكا مودريتش، أو توني كروس، ولا يجيد اللعب في مركز الارتكاز.

ماذا قدم نجولو كانتي مع تشيلسي هذا الموسم؟

شارك كانتي النجم الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي فى 23 مباراة هذا الموسم وسجل خلالهم 3 أهداف.

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