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الأندية الإنجليزية تواجه كورونا بطريقة خاصة

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:28 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات

استغلت بعض الأندية الإنجليزية خطة حكومية للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة فيروس كورونا، حيث يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80% من أجورهم، بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3082 دولاراً) شهرياً.

 

فيما يلي تفاصيل عن أندية من الدوري الإنجليزي منحت العاملين غير اللاعبين إجازة مؤقتة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ليفربول

 

منح إجازة للعاملين غير اللاعبين لكنه تراجع عن قراره، وتقدم بالاعتذار بعدما تعرض لانتقادات من المشجعين والحكومة البريطانية.

 

توتنهام هوتسبير

 

قرر تخفيض رواتب 550 من العاملين غير اللاعبين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بنسبة 20%، حيث يخطط النادي للاستفادة من الخطة الحكومية، طالبت جماهير توتنهام الإدارة بالتراجع عن القرار

 

نيوكاسل يونايتد

 

منح إجازة مؤقتة للعاملين غير اللاعبين، لكنه سيدفع كامل أجورهم حتى نهاية أبريل.

 

بورنموث

حصل العاملون على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وافق بشكل تطوعي الرئيس التنفيذي للنادي نيل بليك، والمدير الفني للفريق الأول، ريتشارد هيوز، والمدرب إيدي هاو، ومساعده جيسون تيندال، بخفض رواتبهم بنسبة كبيرة.

 

نوريتش سيتي

 

حصل عاملون على إجازة مؤقتة، لكن النادي سيمنحهم كافة أجورهم، بعدما تسلم النادي مبالغ مالية من الخطة الحكومية.

 

شيفيلد يونايتد

 

منح النادي إجازة لبعض العاملين بدوام كامل، وبعض العمالة المؤقتة، لكنه سيواصل منحهم كافة أجورهم، وقال النادي إنه سيحدد في وقت لاحق إذا كان سيشارك في خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف

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